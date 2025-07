Berta (ds Arsenal): “Gyokeres? Avrà un impatto importante dentro e fuori dal campo”

27/07/2025 | 00:15:54

Viktor Gyokeres è un nuovo calciatore dell’Arsenal. L’acquisto è stato commentato così dal ds Andrea Berta, ai canali ufficiali del club: “Siamo estremamente soddisfatti dell’eccellente accordo concluso per l’arrivo di Viktor Gyökeres al club. Viktor è un talento eccezionale e ha costantemente dimostrato di possedere le qualità e la mentalità vincente richieste a un centravanti di alto livello. La sua fisicità, intelligenza ed etica del lavoro lo rendono perfetto per la nostra visione. Siamo fiduciosi che Viktor avrà un impatto importante in campo e diventerà una figura importante nel nostro spogliatoio. Benvenuto, Viktor!”.