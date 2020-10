Berrada: “Messi? Il City ha il potere economico per prenderlo”

Il direttore operativo del Manchester City, Omar Berrada, è tornato a parlare sul caso Messi spaventando e non poco il club blaugrana: “Messi? Lui è il miglior giocatore del mondo, penso che qualsiasi club voglia capire se ci sia possibilità di averlo tra i ranghi. Potrebbe essere un’eccezione a qualsiasi investimento che faremmo in circostanze normali. Ora abbiamo pianificato la stagione con la rosa attuale. E abbiamo la possibilità di prenderlo. Il City ha il potere economico e le infrastrutture per operare un investimento significativo, se sarà necessario”.

Foto: twitter Barcellona