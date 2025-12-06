Bernede: “Vittoria che cercavamo. E’ figlia della fiducia che non è mai mancata”

06/12/2025 | 23:58:57

Antoine Bernede, giocatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull’Atalanta.

Queste le sue parole: “Mi ricordo di questa statistica. Questa vittoria è frutto del fatto che non abbiamo perso la fiducia. La squadra oggi ha meritato di vincere, tutti hanno dato il 100%, in difesa siamo stati incredibili. Per noi è un buon risultato, ma sapevamo cosa potessimo fare anche prima”.

Cos’hai pensato quando il gol è rimasto in sospeso con il VAR? “Avevo un po’ di stress. Sono molto contento, per fortuna alla fine è stato assegnato il gol, è stato un gol importante perché ci ha permesso di allargare il vantaggio”.

Foto: sito Verona