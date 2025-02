BERNEDE, L’EREDE DI BELAHYANE A VERONA

Il Verona ha ceduto il suo elemento più significativo, l’ottimo centrocampista Reda Belahyane, che è passato alla Lazio. La compagine scaligera ha deciso di sostituirlo con un elemento altrettanto talentuoso, ovvero il francese Antoine Bernede. Il ragazzo, classe 1999, vanta già diversa esperienza internazionale e può certamente dire la sua nel campionato italiano e aiutare l’Hellas verso la volata salvezza. Bernede è un prodotto del vivaio del PSG, che poi ha fatto esperienza differenti, ultima delle quali in Svizzera, al Losanna. Ma vanta anche esperienza in Champions League.

Nato il 26 maggio 1999 a Parigi, Bernede inizia la sua carriera nel 2012, nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain, dopo gli esordi nella squadra locale del FC Solitaires Paris-Est. Diventa un elemento fisso della compagine Under 19 del PSG.

Nella stagione 2015/2016 mette a referto 3 presenze in UEFA Youth League, prima di firmare il 27 giugno 2016, il suo primo contratto professionistico con i parigini, venendo al contempo promosso nella seconda squadra del club.

Nella stagione 2016/2017, dopo il debutto con la formazione B nella sfida vinta 7-1 contro il Rennes 2, totalizza 17 presenze in campionato con una rete, tre in UEFA Youth League e una in coppa, mentre, nella stagione 2017/2018, colleziona 9 presenze in campionato e tre in UEFA Youth League, realizzando in quest’ultima competizione anche un’altra rete.

Nella stagione 2018/2019 viene aggregato in Prima squadra e il 4 agosto 2018 fa il suo esordio subentrando al 74′ a Thiago Silva, durante la partita vinta 4-0 contro il Monaco nel Trophée des Champions. Solamente otto giorni più tardi scende nuovamente in campo, da titolare, nella sfida casalinga di Ligue 1 vinta 3-0 contro il Caen.

Con la decisione del PSG di ingaggiare campioni per vincere la Champions, arriva la cessione del calciatore che ormai avrebbe avuto poco spazio. Infatti il 6 febbraio 2019 viene ceduto al Salisburgo, squadra del massimo campionato austriaco, con cui debutta il 17 marzo, in occasione dell’incontro di Bundesliga vinto 2-0 contro il Wacker Innsbruck. Conclude l’anno con sempre più minutaggio. Nella stagione successiva, la 2019/2020, gioca 10 partite in campionato, 3 in coppa Nazionale e debutta, da titolare, in Champions League nella sfida della fase a gironi vinta 6-2 contro il Genk.

Nella stagione 2020/21, invece, disputa 19 incontri di campionato, tre di Coppa nazionale, due partite di Europa League e una partita di qualificazione alla Champions League, per un totale di 25 presenze complessive. Durante la stagione successiva, invece, mette a referto 17 presenze in campionato e quattro in coppa. Sembra ormai lanciato verso una discreta carriera, comunque collezionando presenze anche in Europa.

Ma dopo le due presenze nella stagione 2022/23, durante il mercato invernale viene ceduto in prestito al Losanna, Club svizzero di prima divisione. Durante la prima metà di stagione totalizza 17 presenze in campionato con una rete.

Nella stagione 2023/24 viene riscattato dagli elvetici e scende in campo in 37 partite in campionato e tre in coppa nazionale, con due reti, mentre nell’attuale stagione colleziona 16 presenze in Super League e due in coppa nazionale e realizza due gol.

In Nazionale con la maglia della Nazionale francese, considerate tutte le categorie dall’Under 16 all’Under 21, gioca 29 partite e realizza tre gol. Non ha mai esordito con la Nazionale maggiore, pur comunque avendo dimostrato un ottimo talento, almeno negli anni passati.

A Verona arriva un calciatore comunque già formato, un elemento di esperienza anche internazionale. Antoine Bernede è passato come colpo in sordina nell’ultimo giorno di calciomercato invernale ma può rilevarsi l’ennesima genialata del ds Sogliano. Il giocatore era ormai diventato un pilastro del Losanna e i tifosi hanno accolto a malincuore il suo addio, come si può evincere dai commenti sotto il post Instagram della società svizzera. Alcuni lo definiscono persino un leader. Ovviamente il campionato svizzero non è la Serie A. Ma Bernedé è dotato di una buona tecnica individuale, ha la capacità di spezzare rapidamente la squadra avversaria sfruttando le sue doti di centrocampista box to box per poi rifinire l’azione con l’ultimo passaggio. Veloce nel pensare e rapido nella corsa , risulta dunque un giocatore di spessore dal punto di vista tattico, può infatti ricoprire alla perfezione il ruolo di mediano in un centrocampo a 4.

Ben presto lo vedremo all’opera nel massimo campionato italiano. Avrà un compito non facile, sostituire le qualità di Belahyane, ma le potenzialità per far bene e ricoprire il buco lasciato, ci sono tutte.