Bernede fa impazzire il Verona. Fiorentina ancora ko. Kean infortunato

Colpaccio del Verona nella gara delle ore 15 in Serie A. Gli scaligeri stendono al 95′ la Fiorentina. Partita bloccata, poche palle gol, soprattutto nel primo tempo, davvero noioso. Solo una chance grossa per Zaniolo, che era inoltre in fuorigioco. Nella ripresa non cambia molto ma è il Verona a prendere le redini della gara. Momenti di spavento a metà secondo tempo, quando Moise Kean. Bruttissimo scontro tra Moise Kean e Dawidowicz. L’attaccante italiano ha avuto la peggio, brutta ferita al sopracciglio, tanto sangue perso. Dopo alcuni minuti a farsi medicare, Kean è rientrato in campo, ma subito dopo si è accasciato al suolo. Momenti di apprensione, il Bentegodi a smesso di cantare, temendo anche per la salute del giocatore. Per fortuna solo un brutto colpo. Kean è uscito in barella ma è tutto ok.

La gara si avvia verso un anche giusto 0-0 ma al 95′ arriva il clamoroso colpaccio del Verona. Bernede risolve una grande azione del Verona e regala il grande successo al 95′ ai padroni di casa., Altro ko per ila Fiorentina che vede ancora distante la zona Champions, con i viola che restano a 43 punti. Il Verona sale a 26.

Foto: sito Verona