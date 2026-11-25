Bernasconi: “Nonostante abbia cambiato ruolo, mi sto trovando bene. Sono disposto a tutto, pure a giocare centrale”

25/11/2026 | 19:39:29

Lorenzo Bernasconi presenta la sfida contro il Borac Banja Luka, in programma giovedì alle 21:00.

Sul rinnovo: “Testimonia una grande fiducia nei miei confronti. Devo ringraziare tutta la società, soprattutto Luca Percassi perché mi ha visto crescere fin dall’inizio”.

Sull’impatto avuto con Sarri: “Sto lavorando tanto per migliorare e per seguire il mister nella maniera migliore, nonostante abbia cambiato ruolo. Mi sto trovando bene rispetto all’inizio dove ho avuto qualche difficoltà. Sono disposto a riadattarmi, anche da centrale qualora servisse”.

Sull’infortunio di Carnesecchi: “Carnesecchi era dispiaciuto per l’infortunio, ma al tempo stesso Sportiello si è fatto trovare pronto nei momenti chiave”.

Foto: X Atalanta