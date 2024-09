Bernardo Silva sta con De Bruyne: “Calendario folle. E’ assurdo giocare così tanto”

Il portoghese continua: “Probabilmente giocheremo ogni tre giorni per mesi e questo è assolutamente assurdo. In Champions League, qualora non ti dovessi qualificare per gli ottavi di finale direttamente, devi giocare almeno altre due partite. È vero che ci sono squadre più numerose al giorno d’oggi, ma non è facile e nemmeno lo è stato in passato. Trascorro pochissimo tempo con la mia famiglia e i miei amici, la quantità di partite a cui siamo sottoposti è completamente assurda”.

Foto: Instagram personale