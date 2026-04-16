Bernardo Silva saluta il City: “Sono arrivato qui come giocatore, me ne vado come uno di voi, un tifoso per tutta la vita”

16/04/2026 | 15:49:41

Il centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva, ha annunciato sui propri social che lascerà il club al termine della stagione. Queste le sue parole nel post pubblicato su Instagram:

“Quando sono arrivato nove anni fa inseguivo il sogno di un bambino: avere successo nella vita e raggiungere grandi traguardi. Questa città e questo club mi hanno dato molto di più, molto più di quanto avessi mai sperato. Quello che abbiamo vinto e costruito insieme è un’eredità che porterò sempre nel cuore. Il quadruple in Inghilterra, il Treble, i quattro titoli consecutivi e molto altro… non è andata poi così male. Tra pochi mesi sarà il momento di dire addio alla città dove non solo abbiamo vinto tanto come squadra, ma dove ho anche iniziato la mia vita familiare. Dal profondo del cuore, Ines e Carlota, grazie! Ai fan, il vostro supporto incondizionato è qualcosa che non dimenticherò mai. Il mio obiettivo è sempre stato giocare con passione, per rendervi orgogliosi. Spero di esserci riuscito ogni volta che sono sceso in campo. Sono arrivato come giocatore del City, me ne vado come uno di voi, un tifoso del City per tutta la vita. Al club, a Pep, allo staff e a tutti i miei compagni: grazie per questi anni e per avermi fatto sentire parte di una famiglia. Godiamoci queste ultime settimane e lottiamo insieme per ciò che resta da conquistare in questa stagione”.

Foto: Instagram Manchester City