Bernardo Silva saluta il City: “Mi porto dietro tanti ricordi. Penso che sia l’ora di avvicinarmi un po’ alla mia famiglia”

20/05/2026 | 21:31:09

Bernardo Silva saluta il Manchester City con un messaggio sul sito del club inglese.

Le sue parole: “Me ne vado come tifoso Citizen, portandomi dietro tantissimi ricordi. E’ un mix di cose: in termini di trofei mi sento molto realizzato per quello che la nostra generazione ho fatto. Sento che è arrivato il momento di lasciare spazio ai giovani. Poi penso che sia l’ora di avvicinarmi un po’ alla mia famiglia: sono stato 12 anni lontano da loro e sento di volermi avvicinare”.

Foto: Instagram Bernardo