Bernardo Silva: “Quando me ne andrò sosterrò sempre il City, resterò un tifoso”

01/03/2026 | 16:25:36

Bernardo Silva ha parlato in conferenza della sua esperienza al Manchester City, tornando sulla possibilità di dire addio ai Citizens: “Il giorno in cui finalmente me ne andrò, sosterrò sempre questo club. Sento di essere diventato parte di questo club e anche un tifoso di questo club. Dopo tutti questi anni, indossare la fascia da capitano è un grandissimo onore”.

Foto: Instagram Manchester City