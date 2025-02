Bernardo Silva: “Non cambia la fiducia in Guardiola”

Non di certo una stagione da ricordare per il Manchester City. La squadra allenata da Guardiola, infatti, è fuori dalla Champions League e non ha la possibilità di competere per la vittoria della Premier League, due degli obiettivi che negli ultimi anni sono stati motivi d’orgoglio per i Citizens. A parlare di ciò, in un’intervista rilasciata a ESPN, è stato Bernardo Silva. Queste le sue parole: “Senza dubbio questa è la stagione peggiore da quando sono qui. Ci sono state molte partite in cui non siamo stati neanche lontanamente vicini al nostro meglio. Il Real Madrid è una squadra forte ed esperta, soprattutto in Champions League. Sono stati meglio di noi e dobbiamo accettarlo. Si tratta di una stagione frustrante perché non possiamo più vincere la Champions e la Premier League quindi siamo tristi. Sono sicuro che riporteremo questo club al giusto livello. Fiducia in Guardiola? Quella non cambia e c’è anche fiducia nei giocatori che abbiamo perché sono gli stessi. Non so perché ci sia stato questo calo. C’è sicuramente un mix di cose che sono successe nel club, non solo infortuni. I livelli di calma e sicurezza non sono più gli stessi”.

FOTO: Instagram Manchester City