Bernardo Silva: “Nella mia terza stagione al City ho pensato di andarmene. Pep è stato uno dei motivi principali per cui sono rimasto”

15/05/2026 | 18:00:17

Il centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva, ha concesso un’intervista a The Athletic. Queste le sue parole:

“Nella mia terza stagione qui non ero molto contento della mia vita privata. Ero solo. Poi, per fortuna, ho incontrato mia moglie e la mia vita ha iniziato a migliorare a livello personale. Non c’entrava nulla con la città o la squadra di calcio ma sì, è stato un periodo in cui ho esplorato altre opzioni e ho pensato di andarmene. Pep è stato uno dei motivi principali per cui sono rimasto. Non mi hanno mai permesso di andarmene. Ma sono davvero contento che non sia successo allora, perché mi sarei perso il triplete, la vittoria di quattro Premier League consecutive e tante altre cose fantastiche. Dopo aver vinto la Champions League ho firmato un nuovo contratto per rimanere altre tre stagioni. Da allora, il mio obiettivo è sempre stato quello di onorare quel contratto fino alla fine”.

Foto: Instagram Bernardo Silva