Bernardo Silva: “Mi piacerebbe giocare in Spagna, è un campionato che mi affascina”

Non solo il desiderio di chiudere la carriera al Benfica, ma anche la volontà di provare a giocare nella Liga. Sono questi i desideri di Bernardo Silva, esterno portoghese del Manchester City: “Non dirò un club, ma mi piacerebbe giocare in Spagna. È un campionato che mi affascina. – ha dichiarato al canale Instagram di TVI24 – Benfica? Se mi vorranno, tornerò. L’ho detto più volte. Non so esattamente quando, ma non ora. Sicuramente non quando sarà troppo tardi, perché voglio aiutare il club.

Foto: Daily Star