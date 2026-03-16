Bernardo Silva: “L’importante è non perdere la testa e trascinare la gente a crederci”

16/03/2026 | 15:46:28

L’esterno offensivo del Manchester City, Bernardo Silva, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Lo abbiamo già fatto in passato, sia dopo una vittoria che dopo una sconfitta. Succede quando il mister pensa che sia la scelta migliore per la squadra. Per noi va bene: serve a liberare la mente e a farsi trovare pronti per la partita”.

Sull’importanza di segnare subito: “Prima segniamo, meglio è, ma non importa quando accadrà. Sappiamo che nel calcio, e soprattutto in casa nostra, siamo capaci di creare tantissime occasioni. Dobbiamo però difendere bene: non possiamo permetterci di subire gol, perché a quel punto la qualificazione sarebbe archiviata. Aiuterebbe, certo. Ma nel calcio, quattro o cinque anni fa, ho perso contro il Real Madrid subendo due gol al 91′ e al 93′. Contro l’Aston Villa accadde qualcosa di simile. Ovviamente prima segniamo e meglio è, ma può succedere di tutto. L’importante è non perdere la testa e trascinare la gente a crederci”.

Colpisce il recupero di Mbappé contro il Real Madrid, ma Bernardo Silva si è limitato a dire: “È difficile parlarne. Molti dicevano che il Real non fosse nulla senza Mbappé, Bellingham e Rodrygo, eppure ci hanno battuto 3-0. Dobbiamo essere pronti a creare un ambiente favorevole, affinché tutti allo stadio pensino che la rimonta sia possibile”.

Foto: Instagram Bernardo Silva