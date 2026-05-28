Bernardo Silva in chiusura al Barcellona

28/05/2026 | 18:20:29

Come anticipato in esclusiva da Gianluigi Longari, Bernardo Silva ormai è a un passo dal Barcellona. Dopo una straordinario carriera con il Manchester City, la Juve ci aveva provato e poi l’eliminazione dalla prossima Champions ha fatto la differenza. Il club catalano è uscito allo scoperto e sta per assicurarsi uno degli specialisti più importanti al mondo. Il portoghese ripartirà dalla squadra di Flick, che dopo il colpo Gordon rinforza ulteriormente la rosa.

Foto: Instagram Manchester CIty