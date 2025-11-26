Bernardo Silva: “Il futuro? Voglio vincere i Mondiali, non faccio progetti a lungo termine”

26/11/2025 | 14:00:46

Bernardo Silva ha parlato a Sport TV del suo futuro: “Ho un grande sogno: diventare campione del mondo con il Portogallo, e lotteremo per questo. Poi, più avanti – e non mi piace fare progetti a lungo termine – sarò molto concentrato. Sono all’ultimo anno di contratto con il Manchester City e voglio finire bene la stagione, vincere qualcosa in questo club che mi ha dato così tanto nell’ultima parte della mia carriera lì, e poi diventare campione del mondo con il Portogallo, il sogno dei portoghesi”.

Foto: Instagram Bernardo Silva

