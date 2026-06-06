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Bernardo Silva: “Il Barcellona è un’opzione che ho. Ma ne ho anche altre”

06/06/2026 | 23:50:23

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Bernardo Silva, stella del Portogallo, che ha detto addio al Manchester City, ha parlato anche del suo futuro.
Le sue parole: “Il Barça è un’opzione che ho, ma non ho ancora preso una decisione, ho molte opzioni sul tavolo e ho rispetto per tutte le squadre interessate. Alla fine cercherò di trovare una squadra dove mi vogliano, dove senta che mi vogliono davvero. Questo è molto importante e il giorno in cui prenderò la mia decisione lo saprete”.
Foto: Instagram personale