Bernardo Silva, espulsione storica: è la sua prima in carriera dopo 582 partite

17/03/2026 | 22:29:52

Il Real Madrid e il Manchester City si stanno sfidando per l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Gara compromessa subito per gli uomini di Guardiola, per un rosso a Bernardo Silva. Il portoghese ha “parato” un tiro a colpo sicuro diretto in rete. Per Bernardo Silva, come si apprende da Opta, si tratta di una espulsione storica. E’ infatti la prima espulsione in carriera dopo 582 partite. Una carriera immacolata per il portoghese, che becca il rosso questa sera per la prima volta.

Foto: sito Manchester City