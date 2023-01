Bernardo Silva difende l’ex ct Santos: “L’allenatore ha il diritto di prendere le proprie decisioni”

Durante l’intervista concessa a Record, Bernardo Silva, giocatore del Manchester City, è stato intervistato da Record, giornale sportivo portoghese ed è tornato sull’ultima spedizione del Portogallo in Qatar, difendendo le scelte dell’ormai ex commissario tecnico Fernando Santos: “Ci sono 26 giocatori, troppi da scegliere per l’allenatore ad ogni partita. Non mi sorprende che decida di andare una volta con uno e una volta con un altro. Può avere torto o ragione ma l’allenatore ha il diritto di prendere le proprie decisioni”.

Foto: Twitter Euro2020