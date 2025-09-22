Bernardo Silva come Tudor: “Non è giusto giocare contro l’Arsenal 66 ore dopo il Napoli”

Anche il fantasista del Manchester City Bernardo Silva si è sfogato in conferenza stampa per gli impegni ravvicinati che vedono i club impegnato: “Non è giusto giocare una partite come questa in queste condizioni. Semplicemente non è giusto. La realtà è che non possiamo arrivare a una delle partite più importanti della stagione con un tale svantaggio, in termini di riposo. Non mi sentivo nelle condizioni perfette per giocare in questo modo, e chi non ha giocato ai massimi livelli non sa cosa si prova a giocare una partita del genere. Bisogna essere al meglio delle proprie possibilità”. Parole che hanno fatto eco a quelle del tecnico della Juventus Igor Tudor, che si è lamentato con la Lega dopo il match contro il Verona.

