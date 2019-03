Bernardeschi sui social: “Ecco perché fino alla fine è il nostro motto”

La tripletta di Cristiano Ronaldo ha trascinato la Juventus ai quarti di finale di Champions League, ma nella rimonta dei bianconeri non c’è solo lui. Un altro giocatore chiave nella sfida di ieri sera contro l’Atletico Madrid è stato Federico Bernardeschi; autore dell’assist per l’1-0, si è procurato il rigore del definitivo 3-0. L’ex Fiorentina non ha contenuto la sua gioia e sul suo profilo twitter esulta così: “Ecco perché ‘Fino Alla Fine’ è il nostro motto! CHE RIMONTA!!! Grazie a tutti!”

Foto: Twitter ufficiale Juventus