Bernardeschi (su rigore) piega l’Udinese: il Bologna torna a vincere in casa

23/02/2026 | 22:42:20

Il Bologna vince la seconda partita consecutiva, l’Udinese è piegata 1-0 al Dall’Ara dalla rete di Bernardeschi su rigore. Il primo tiro arriva dopo 35′. Okoye para senza problemi sul diagonale mancino di Pobega, il primo tempo scorre via senza emozioni e sul risultato di 0 a 0. Al 74′ viene assegnato un calcio di rigore al Bologna. Il fallo di Karlstrom su Castro è dentro l’area, rigore per i padroni di casa. Dal dischetto Bernardeschi non sbaglia. Chance nel finale per l’Udinese che tenta l’assalto, senza però arrivare al pareggio. Finisce 1-0 per i ragazzi di Italiano, gli Emiliani dopo quasi quattro mesi tornano a vincere in casa. Terza sconfitta consecutiva per l’Udinese.

