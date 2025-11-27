Bernardeschi: “Sto tornando in forma. Vittoria importante per risalire la classifica”

27/11/2025 | 23:45:01

Federico Bernardeschi, attaccante del Bologna, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Salisburgo.

Queste le sue parole: “La cosa più importante è risalire in classifica, ci regala morale poi la prima vittoria in casa ci permette di pensare step by step. Abbiamo avuto tante occasioni, non dobbiamo concedere troppo: il pressing deve essere migliore a partire da noi attaccanti, però abbiamo fatto due gol. Sono contento, mi sento meglio fisicamente, poi il contributo deve essere questo: la strada è giusta. Dobbiamo essere consapevoli. Il mister dice di difendere da piccola e attaccare da grande. Si sente tanto l’affetto dei tifosi e mi fa esprimere al meglio”.

Foto: sito Bologna