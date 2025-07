Bernardeschi: “Sogno di giocare il Mondiale, ho voglia di rimettermi in gioco a Bologna. Fantacalcio? Mi insultano anche in famiglia”

31/07/2025 | 15:43:38

Federico Bernardeschi si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore del Bologna: “Mi era stato detto che questo era un gruppo molto coeso, ma fino a quando non ci sono entrato dentro potevo basarmi solo sulle voci. Invece questo è un gruppo sano, fatto di giovani e di uomini con valori seri. Sono molto orgoglioso di farne parte. Mi hanno accolto veramente alla grande. Sono venuto per incrementare ancora di più questi valori. Abbiamo tre competizioni davanti a noi e serviva implementare la rosa perché è un bene per l’allenatore. Ho vinto un Europeo, ma non ho mai giocato un Mondiale. Voglio fare di tutto per esserci. Gattuso? No, non ho ricevuto chiamate, ma forse perché sono stato via 5 anni. Ci può stare. Il fantacalcio? Forse non lo capirò mai. La gente si diverte e noi prendiamo insulti. È tutto naturale e fa parte del processo. C’è addirittura gente della mia famiglia che mi insulta. Cercherò di onorare la maglia, mi è stato affidato un numero storico. Avevo voglia di rimettermi in gioco e mi sono inserito bene, per il ruolo dovete chiedere al mister. Orsolini è il simbolo di questa squadra, la competizione con lui alzerà il livello della squadra. Nelle squadre forti servono giocatori forti”.

FOTO: X Bologna