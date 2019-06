Bernardeschi: “Sarri allenatore valido per la Juve. Su Conte-Inter e la Champions…”

Federico Bernardeschi, fantasista della Juve e della Nazionale italiana, ha parlato anche di Sarri nella conferenza stampa tenutasi pochi minuti fa a Coverciano: “Champions? Un po’ di sofferenza a guardare la partita di ieri sera c’era, ma questo è il calcio. Bisogna pensare al presente e all’immediato futuro. La Champions è una questione di sfumature, di dettagli. Quest’anno è stata strana. Conte-Inter? Ho avuto la fortuna di essere allenato da lui all’Europeo, ho avuto il piacere di giocare per lui. Posso solamente dire che ha fatto la storia della Juventus da calciatore e da allenatore. Per quanto riguarda la passione dei nostri tifosi, è normale che ci sia, però è anche vero che la storia l’ha fatta. Allenatore Juve? Non mi esprimo, c’è una società seria con dirigenti bravi. Sicuramente sarà un allenatore da Juventus. Ogni allenatore che arriverà, porterà uno step in più per ogni giocatore: un allenatore ti dà sempre qualcosa di nuovo per il tuo bagaglio. Come giocatore, posso dire che Sarri è un allenatore valido per la Juve: se sarà il nostro allenatore non lo so, dobbiamo rispettare la società”, ha chiuso Bernardeschi.

Foto: Twitter ufficiale Juventus