Bernardeschi ringrazia i tifosi della Juve: “Accoglienza indescrivibile, è come se non fossi mai andato via”

20/04/2026 | 17:10:12

Attraverso i social Federico Bernardeschi ha voluto ringraziare i tifosi della Juventus per la calorosa accoglienza di ieri: “Quello che mi avete fatto vivere ieri sera é stato qualcosa di indescrivibile. Il calore e l’affetto che mi avete regalato e dimostrato lo porterò nel cuore per sempre, come porterò nel cuore ognuno di voi, tornare dopo tanti anni é stato qualcosa di speciale, ma é come se non fossi mai andato via, siete una parte fondamentale del mio percorso e per questo non smetterò mai di ringraziarvi. Grazie di cuore ad ognuno di voi!”.

foto x bologna