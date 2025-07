Bernardeschi: “Rifarei la scelta di andare in Canada. Bologna? Onorerò questa maglia storica”

31/07/2025 | 17:45:59

Federico Bernardeschi ha parlato in conferenza stampa anche della sua esperienza negli USA: “La Serie A mi è mancata, ma rifarei quella scelta: è stata un’esperienza che non rimpiango sia per me sia per la mia famiglia. È una maglia storica, indossata da grandi campioni. Cercherò di portarla con il massimo rispetto, onorando chi l’ha indossata prima di me”.

FOTO: X Bologna