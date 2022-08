Bernardeschi: “Qui mi sento più libero e leggero”

Federico Bernardeschi, trasferitosi in questa finestra di mercato al Toronto, ha così raccontato della sua esperienza in Serie A e, in generale, delle differenze tra Italia e Canada: “I gol li ho sempre fatti, ma alla Juve ero più focalizzato sull’obiettivo di squadra. Qui mi sento più libero e leggero, non è una questione di pressione perché quella c’è sempre ma quando giochi ti senti parte di uno show. C’è un modo diverso di vivere lo sport, ogni match è sentito come una finale di Champions. Sono andato a vedere una partita di baseball, uno spettacolo. Allo stadio portano anche i neonati, gli mettono le cuffie per il rumore, ma li fanno partecipare alla festa. In Italia siamo indietro”, queste le sue parole a SportWeek.

Foto: Twitter Toronto