Bernardeschi: “Questa può essere la gara della svolta”

29/01/2026 | 23:42:46

Federico Bernardeschi, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo del Bologna contro il Maccabi Tel Aviv: “E’ stato un grande percorso, sappiamo che in due partite potevamo fare meglio e ci siamo complicati la vita da soli. Ci deve far pensare ma dobbiamo essere fieri del percorso che abbiamo fatto”.

Si riparte da questa partita qua? “Questa sera era troppo importante, visto il periodo serviva una vittoria così di squadra e di carattere. Lo stadio vuoto ha aiutato, si è sentito il coinvolgimento della panchina con chi era in campo. Questa partita ci deve far capire e uscire da questo momento, siamo una grandissima squadra con grandissimi valori umani. Abbiamo un po’ fatto delle montagne russe ma questa deve essere la svolta, adesso andiamo a giocare contro una grande squadra a casa nostra e deve essere affrontata da gruppo vero”.

Foto: sito Bologna