Bernardeschi: “Palladino ha già portato qualcosa. Dispiace per Tedesco, è responsabilità nostra”

19/09/2026 | 18:20:11

Federico Bernardeschi ha parlato in conferenza stampa dopo il pari contro il Torino: “Il cambio? L’ho chiesto io, avevo sentito qualcosina e spero di essermi fermato in tempo. Siamo consapevoli che ci manca qualcosina ma penso che si sia già vista un’impronta di quello che il mister ha portato. Io ho dato la mia disponibilità a mister Tedesco, ma poi bisognava trovare un compromesso. Non abbiamo mai avuto discussioni. Dispiace per il mister perché è una bravissima persona e mi dispiace che se ne sia andato perché è una nostra responsabilità”.

foto x bologna