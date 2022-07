Federico Bernardeschi non era a un passo dal Napoli, ma a un metro dal Toronto. Sarebbe bastato soltanto spiegare per quale motivo quel passo (non era un passo…) sia rimasto tale. Epilogo di sicuro non di grande prestigio, con tutto il rispetto per il club canadese, e considerate le ambizioni dell’esterno offensivo quando lasciò la Fiorentina. Doveva essere la sua grande svolta, la Juve per decollare, invece non è stato un successo. Qualche sprazzo, ma poi un’involuzione che lo ha portato al non rinnovo. E che non gli ha permesso di valutare eventuali altre proposte per la richiesta di ingaggio che i top club italiani hanno ritenuto opportuno non riconoscergli. Avevamo detto che soltanto dall’estero avrebbero potuto soddisfare Bernardeschi, c’erano stati sondaggi dalla Turchia, alla fine hanno vinto i soldi del Canada. Purtroppo si poteva immaginare che sarebbe finita così, è un peccato a 28 anni, pur rispettando le sue scelte. Ma non una sorpresa: 4 gol nelle ultime tre stagioni, il posto fisso (da titolare) sempre più lontano, un declino incredibile. Prossima fermata lontana dal calcio che conta.

Foto: Twitter Juventus