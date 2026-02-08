Bernardeschi: “La sconfitta di oggi fa male. Si esce da questa situazione con lavoro e sacrificio”

08/02/2026 | 15:35:07

L’esterno offensivo Federico Bernardeschi ha parlato a DAZN dopo la partita con il Parma: “Fa male, perché la partita oggi è stata encomiabile da parte di tutti. Rimanere in dieci non è mai facile, sembravamo noi in superiorità numerica, abbiamo avuto tante occasioni. In questo momento gli altri fanno un tiro e un gol e noi non riusciamo a buttarla dentro. Il calcio si analizza però poi perdi e questo fa male. Ci manca un pò quell’1%, solo con il lavoro e con il sacrificio se ne esce. Oggi lo spirito è stato giusto, ma dobbiamo andare a prenderci questo 1% che manca. Ripartiamo da questo spirito e andiamoci a prendere con cattiveria quello che ci spetta”.

Foto: X Bologna