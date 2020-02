Bernardeschi: “La partita che mi ha emozionato di più è stata Fiorentina-Liverpool in Champions League”

Federico Bernardeschi ospite all’evento “NikexSchool all’Istituto Lagrange di Milano” ha parlato a “Cronache di spogliatoio”. Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“L’obiettivo è che mia figlia mi guardi come io ho guardato i miei genitori, loro sono una parte fondamentale nel nostro percorso e ci trasmettono valori e principi sani. Purtroppo non tutti sono fortunati ad averli: a qualcuno sono mancati da giovani e non hanno questa fortuna. Io ho avuto questa disponibilità e credo che i genitori debbano avere un ruolo fondamentale nella crescita dei principi sani dei figli“.

Su Firenze e la Fiorentina.

“Fin da piccolo ho fatto molte volte il raccattapalle a Firenze: ho avuto la possibilità di andare in campo in diverse occasioni. La partita che mi ha emozionato di più è stata Fiorentina-Liverpool in Champions League: l’atmosfera della Champions era speciale, mi rimase dentro questa cosa e la sera, a casa, qualche pensiero ce l’ho fatto“.

Foto: sito ufficiale Juventus