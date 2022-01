Bernardeschi: “La volontà è di restare, il mio agente incontrerà la Juventus”

L’attaccante della Juventus e della nazionale italiana Federico Bernardeschi ha parlato del suo futuro ai microfoni di Dazn: “Siamo aperti al dialogo e il mio agente si vedrà con la Juve: la voglia di restare qua c’è, poi ovviamente le cose si fanno in due. Come in un matrimonio… C’è una tradizione nello spogliatoio per cui chi rinnova, paga la cena a tutta la squadra. Se così sarà, sarò ben felice di pagarla”. FOTO: Twitter Juvenus