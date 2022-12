Bernardeschi: “La Juve può vincere lo scudetto. Allegri è un top allenatore”

Federico Bernardeschi, ora in forza al Toronto, ha lasciato qualche dichiarazione sulla sua ex squadra e sul suo ex allenatore: la Juventus e Massimiliano Allegri. Queste le parole dell’ex Fiorentina: “Corretto credere nello scudetto, che tifosi saremmo se non ci credessimo? Penso che la Juve abbia un qualcosa dentro che le altre squadre non possiedono, per questo in questa clamorosa rimonta io ci credo. Per me Allegri resta il top come allenatore. Come descrivere la sua filosofia? Bastano due parole: pratica e vincente”.

Foto: Twitter Juventus