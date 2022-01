Bernardeschi: “La Juve ha ritrovato compattezza. Napoli con tante assenze? Noi guardiamo in casa nostra”

L’esterno della Juventus, Federico Bernardeschi, ha parlato a Dazn nel prepartita di Juve-Napoli.

Queste le sue parole: “Siamo stati molto bravi a preparare la partita questa settimana isolandoci un po’ da quello che accadeva all’esterno. Siamo professionisti, siamo qui per giocare e stasera giochiamo. Abbiamo fatto bene ad isolarci per giocare questa partita”.

Sul momento: “Nell’atteggiamento e nella mentalità. Abbiamo trovato il gruppo e questo è veramente importante per raggiungere degli obiettivi. Oggi è una partita molto difficile perché rientriamo da un periodo di stop. Dobbiamo subito metterci con la mentalità e la testa e pensare subito a fare risultato questa sera”.

Sul Napoli: “Le assenze del Napoli? Purtroppo stiamo vivendo una situazione complicata tutti. Non ci fidiamo, noi guardiamo a noi stessi e in casa nostra”.

Sul 2022: “Sicuramente ho detto tante cose sul 2021. Spero che questo 2022 sia glorioso per me, per la Juventus e per la nazionale”.

Foto: Twitter Juve