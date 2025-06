Bernardeschi: “Il Mondiale per Club è emozionante. Aiuterà a far crescere il calcio negli Stati Uniti”

15/06/2025 | 12:45:49

Federico Bernardeschi, intervistato da La Stampa, ha parlato del Mondiale per Club in America, dove lui gioca da tre anni nella MLS: “All’inizio un po’ di difficoltà ci sono, specie se sei abituato agli ambienti intensi degli stadi europei. Diciamo che questa leggerezza può portarti ad abbassare un po’ l’attenzione. Poi però siamo tutti professionisti e quando inizia la partita non ci rendiamo nemmeno conto di cosa succede fuori dal campo”.

Il Mondiale per club può essere considerata una prova generale per la rassegna iridata per Nazionali in programma la prossima estate tra USA, Canada e Messico: “Sì, lo si vede dalle organizzazioni delle squadre. Poi ci saranno difficoltà logistiche da assimilare ma si tratta di aspetti inevitabili. Perché spostarsi è complicato, l’area è talmente vasta che i viaggi in aereo sono sempre impegnativi, da una parte all’altra puoi metterci anche 5-6 ore di volo. Ma dal punto divista di stadi e organizzazione qui è tutto pronto e all’altezza per un Mondiale di grande livello, senza dubbio. E dopo la Coppa del Mondo sono sicuro che ci sarà ancora più attenzione sul calcio in America”.

Non sono mancate le critiche per l’inserimento di un’altra competizione in un calendario già fitto: “Rimane un’esperienza meravigliosa, un Mondiale per Club così strutturato non si è mai visto. La prima edizione sarà un’emozione unica”.

Foto: sito Toronto