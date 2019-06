Bernardeschi: “Ho la fortuna di giocare in uno dei club più importanti al mondo”

L’esterno offensivo della Juventus, Federico Bernardeschi, si è raccontato nel corso di una lunga intervista concessa a Fashion Illustrated. Tanti i temi affrontati dall’ex Fiorentina, queste le sue dichiarazioni principali: “Alla Juventus sono diventato un uomo che cerca di imparare e di migliorare ogni giorno. Mi sono innamorato del calcio e oggi posso ritenermi fortunato perché il mio lavoro è la mia più grande passione. Ho fatto tanti sacrifici. Quando vedevo i miei amici uscire, andare a ballare, io spesso non potevo perché avevo la partita il giorno dopo. Sono cose che pesano a quell’età. Ero concentrato sul mio percorso, il mio unico pensiero era quello di realizzare il mio sogno. Ho la fortuna di giocare in una società ambiziosa, uno dei club più importanti al mondo. Abbiamo grandi responsabilità. Un campione a cui mi ispiro? Ho sempre amato i numeri 10, quelli che oltre alle doti tecniche hanno saputo esprimere valori umani importanti: come vorrei essere ricordato un giorno”.

Foto: twitter ufficiale Juventus