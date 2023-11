Bernardeschi: “Essere allenato da Thiago Motta mi farebbe piacere”

L’ex fantasista di Fiorentina e Juventus, Federico Bernardeschi, attualmente impegnato con il Toronto FC in Canada, ha rivelato dettagli interessanti durante la sua ospitata negli studi di DAZN. Il giocatore ha condiviso di aver avuto incontri con i dirigenti della Juventus dopo la partita pareggiata di domenica sera contro l’Inter. Le sue parole:

“Questa mattina (ieri,) ho fatto visita alla Juventus per salutare Allegri, tutta la squadra e i dirigenti. Lo avevo fatto anche l’anno scorso, non abbiamo parlato di mercato. Domenica ero allo stadio a vedere la partita con l’Inter, mi ha fatto piacere rivedere alcuni ex compagni e assistere all’allenamento”.

Sull’ipotesi Bologna: “Essere allenato da Thiago Motta mi farebbe piacere, in Canada comunque si vive bene”.

Foto: Bernardeschi Twitter Toronto