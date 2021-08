Bernardeschi: “Ecco perché ho scelto di cambiare numero e prendere la 20”

Federico Bernardeschi ha deciso di modificare il suo numero di maglia alla Juventus. L’esterno è passato dal 33 al 20 e, attraverso i propri canali ufficiali, ha spiegato i motivi di questa scelta. “Il numero 20 è stato sudore, sacrificio, amicizia, passione, riscatto, gioia in azzurro! È stato quelle “notti magiche” di Wembley. Il 20 mi ricorderà per sempre la festa nelle piazze, la gioia nei sorrisi dei bambini, un abbraccio di 60 milioni di persone. Ora voglio portare con me in bianconero queste stesse emozioni. Continuiamo a vincere!”.

Foto: Twitter Juve