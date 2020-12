Bernardeschi: “È stato un anno surreale. Rimanendo uniti si può superare tutto”

Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Juventus, ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram, parlando di questo 2020. Queste le parole dell’azzurro: “È stato un anno difficile, indubbiamente. Un anno che ci ha messo a dura prova, pieno di dubbi, di incertezze, di paure. Un anno in cui molti di noi hanno perso una persona cara, un amico, un padre, un nonno, un affetto speciale. E a loro va il mio pensiero e a te che sei sempre con noi, anche da lassù. È stato un anno surreale, che ci ha privato della nostra vita per come eravamo abituati a viverla. In questo periodo, però, vorrei pensare a quello che di buono ci ha insegnato, che solo rimanendo uniti si può superare tutto, solo con l’amore possiamo andare avanti e tornare più forti di prima. Auguro a tutti un Buon Natale, sperando siate con le poche persone che contano davvero. Sarà sicuramente un Natale diverso da tutti gli altri, ma vi auguro sia ugualmente speciale“.

Foto: Twitter Juventus