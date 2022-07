Bernardeschi e Insigne che spettacolo a Toronto nell’esordio in MLS

Alla prima in MLS, Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi danno spettacolo. Il Toronto ha battuto agevolmente Charlotte per quattro a zero: l’ex Juve ha siglato una rete ed un assist e anche l’ex Napoli ha regalato un prezioso assist. La contesa prende una sterzata già nei primi minuti, quando al 4′ Osorio la sblocca con un clamoroso rimpallo. Al 10′ inizia lo show made in Italy: Bernardeschi pesca Bradley che di testa sigla il raddoppio. Al 31′ è lo stesso ex Juve a calcare il tris con un sinistro da fuori area. Al secondo minuto di recupero del primo tempo: Insigne serve di tacco Bradley che a tu per tu con l’estremo difensore non sbaglia.

Foto: facebook Toronto