Bernardeschi: “Concentrati per l’obiettivo finale. C’è molta competizione, siamo tutti fortissimi”

L’esterno della Nazionale italiana e della Juventus, Federico Bernardeschi, in un’intervista al sito ufficiale della Uefa si è soffermato sull’ottavo di finale contro l’Austria. “Un entusiasmo che ha contagiato anche noi, qui c’è un gruppo sano, genuino, unito, in cui tutti pensano allo stesso obiettivo. C’è molta competizione, siamo tutti fortissimi però questo non deve togliere niente all’obiettivo finale”. Poi sulla presenza dei tifosi allo stadio. “Dopo tanti mesi senza tifosi non è stato semplice anche per noi ma ritrovarli con questo entusiasmo è stato meraviglioso”.

FOTO: Twitter Vivo Azzurro