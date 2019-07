Bernardeschi: “Con Sarri abbiamo un’identità di gioco. Chiesa? E’ giusto decida da solo”

Intervistato da Tuttosport nel ritiro della Juventus tra Singapore, Cina e Corea, Federico Bernardeschi ha parlato delle prime settimane con il nuovo tecnico Maurizio Sarri: “Ci sono ritmi altisismi e usiamo tanto il pallone: questi i principali cambiamenti. Rispetto allo scorso anno abbiamo un’identità di gioco importante e un atteggiamento diverso. E con il nuovo tipo di gioco Cristiano Ronaldo ne gioverà. La Champions? Siamo forti, ogni anno può essere quello buono, serve solo un po’ di fortuna in più. Chiesa? Solo lui può scegliere per se stesso, è giusto che decida da solo, per me è stato fondamentale poterlo fare. Abbiamo giocato insieme per due anni e ci incontriamo in Nazionale, ma bisogna lasciare tranquilli i giocatori”.

Foto Twitter Juventus