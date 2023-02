Bernardeschi: “Chi affronta il Napoli è rassegnato, succedeva anche alle avversarie della Juve”

L’ex calciatore di Juventus e Fiorentina, Federico Bernardeschi, ha parlato della lotta scudetto che vede il Napoli spedito al primo posto con un margine importante (+13). L’attaccante ventottenne del Toronto ne ha parlato ai taccuini de Il Mattino, di seguito alcune parole: “Il Napoli va come un treno, Kvaratskhelia è uno dei talenti più forti d’Europa e credo che anche in Champions gli azzurri possano togliersi delle belle soddisfazioni. Vedo tanta confusione da qui, un dominio indiscusso ma capisco anche che per quelli del Milan o dell’Inter il contraccolpo psicologico a inseguire una squadra che non perde mai è enorme. Succedeva anche a noi della Juve quando dominavamo. Quando venivano a giocare contro di noi c’era una specie di blocco psicologico da parte degli altri, tutti ci affrontavano dicendo: ‘Beh, tanto perdiamo’. E mi pare che è quello che sta succedendo a chi affronta il Napoli. Pure la Roma, pur giocando bene, alla fine si è arresa. Senza farne un dramma”.

Foto: Twitter ufficiale Toronto