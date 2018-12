Bernardeschi: “Allegri fondamentale. CR7? Il più forte del mondo. Qui alla Juve…”

Federico Bernardeschi, centrocampista offensivo della Juventus, ha parlato anche di Allegri ai cronisti presenti a margine dell’evento Randstad “Christmas. Waiting for”, in scena all’Allianz Stadium: “La testa è fondamentale per giocare, va coltivata. E’ qualcosa di speciale e che forse sfruttiamo poco. Alla Juve entri in un mondo particolare e bello. In mondo in cui si richiede il massimo, ma dove hai tutto per poterlo tirare fuori. Sono veramente felice di essere alla Juve: mi ha dato tanto e spero di poter dare altrettanto. Il lutto di Astori? E’ qualcosa di molto personale, ognuno lo elabora in modo proprio. Ha avuto la fortuna di conoscerlo e di scambiare con lui un’emozione. Ho fatto una preghiera per lui, quando se ne andato. La fede non può eliminare tutto il dolore, che resta dentro di te. Era un amico e una persona importante. A me Davide ha davvero dato tanto e mi ha migliorare, con quei buffetti sulla testa che mi dava. Allegri? Il mister è fondamentale per il collettivo. Come dice sempre lui però in campo andiamo noi. Abbiamo il più forte del mondo che si impegna tutti i giorni, Ronaldo, che per noi è un esempio”, ha chiuso Bernardeschi.

Foto: Twitter ufficiale Juventus