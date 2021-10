Bernardeschi: “Allegri ci ha spiegato come mettere in difficoltà la Roma”

Federico Bernardeschi, giocatore della Juve, è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale bianconera per parlare della gara di stasera contro la Roma. Di seguito le sue parole:

“Dobbiamo fare la Juventus per vincere. Siamo in casa nostra, davanti al nostro pubblico che stasera è maggiore ed è un motivo in più per spingere. Dobbiamo saper stare lì, soffrire, far gioco. La Roma è una grande squadra, ma qua siamo a casa nostra. Ci sono tante indicazioni tattiche che ci ha dato Allegri e possiamo metterli in difficoltà. Quando incontri queste squadre devi saper gestire bene la palla, il momento in cui difendere. I loro punti deboli li consociamo, cerchiamo di metterli in difficoltà”.

