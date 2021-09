Bernardeschi: “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, peccato per il gol subito”

A fine primo tempo di Juventus-Sampdoria, Federico Bernardeschi si è fermato ai microfoni di Sky per rilasciare alcune dichiarazioni inerenti alla gara. Ecco le sue parole:

“Il gol subito? Dispiace perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, loro non avevano mai tirato in porta praticamente. Abbiamo avuto tante occasioni per andare anche sul 2-0 e 3-0, non le abbiamo sfruttate. Poi abbiamo fatto il rigore, però dispiace per questo calcio d’angolo e per questo gol al 44′, dispiace davvero. Però abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, da Juventus, da squadra compatta, aggressiva e di carattere. Dobbiamo continuare così”.

Foto: Twitter Juve