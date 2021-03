Bernardeschi: “Abbiamo dato un bel segnale al campionato. La strada è ancora lunga”

Federico Bernardeschi, a Sky Sport, ha parlato dopo il successo della Juve sullo Spezia, dove ha fornito il primo assist per il gol di Morata e quello per Chiesa, anche se poi vanificato dalla parata di Provedel.

Queste le sue parole: “Abbiamo dato un bellissimo segnale al campionato, ringrazio il mister per quello che ha detto, io sono a disposizione della squadra, quando la coperta è corta il giocatore deve mettersi a disposizione e lo ringrazio per quello che ha detto. Io credo che sia una buonissima stagione. Siamo un po’ indietro in campionato rispetto a quello che ci aspettavamo di dare. Ma siamo ancora vivi e determinati e ci crediamo ancora tanto. Ci sono ancora tante partite da giocare e le vogliamo vincere. Siamo la Juventus e questo non lo dobbiamo dimenticare”.

Foto: Twitter Juventus