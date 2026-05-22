Bernal: “Lewandowski è una leggenda e gli saremo sempre grati. Flick? Gli devo la vita”

22/05/2026 | 12:50:10

Il centrocampista del Barcellona, Marc Bernal, ha parlato ai microfoni di Catalunya Radio. Queste le sue parole sulla possibile convocazione al Mondiale:

“Mi piacerebbe partecipare ai Mondiali. Rappresentare un Paese è il massimo traguardo per un calciatore. Non mi sono ancora escluso. Per il momento, però, non ho ancora fatto programmi per l’estate, almeno fino a lunedì, quando verrà pubblicata la lista definitiva dei convocati. Lewandowski? Ha contribuito moltissimo a far vincere di nuovo titoli al Barça. È una leggenda e gli saremo sempre grati. Flick? Gli devo la vita. Si è fidato di me quando avevo solo 17 anni e gli sarò sempre grato”

Foto: Instagram Barcellona